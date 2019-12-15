АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Jeep готовится к выпуску "детского" кроссовера в 2022…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Дима Блиан рассказал, что посещает сайты для взрослых

Недавно певец Дима Билан рассказал журналистам передачи «Ты не поверишь!» на НТВ о том, чем интересуется во Всемирной паутине. Оказывается, артист проявляет интерес к «Чатрулетке» и сайтам для взрослых.

На церемонии премии «Виктория», которая недавно прошла, Дима Билан признался, что является частым пользователем сервиса «Чатрулетка». Артист поделился впечатлениями и рассказал, что для него это - «открытие сезона». Певца больше всего привлекает эффект неожиданности. Актёр воспользовался сервисом лишь из «культурологических соображений» и записал всё на видео, чтобы потом никто не смог заявить, что победитель «Евровидения» часто посещает подобные сайты. Однако при этом Дима Билан отметил, что «там происходит некий ужас». Больше всего его возмущает отсутствие у сервиса возрастного ограничения, и дети имеют свободный доступ.

Во время разговора певца попросили прокомментировать угрозы, которые поступали его крестнику Александру, сыну продюсера Яны Рудковской. Билан заявил, что слышал об этом, однако слишком занят, чтобы за всем успевать.

Артист также признался, иногда он посещает сайты для взрослых. Когда у него поинтересовались, зачем ему это нужно, певец тактично свернул разговор и отправился открывать мероприятие.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Климова рассказала, как «выбивала» алименты из Алексея…
Медики: Люди с лишним весом более подвержены риску заболевания…
Дима Блиан рассказал, что посещает сайты для…
Эксперты рассказали, как продлить работу ОС Windows 7 после прекращения…
Яна Гладких показала новорожденнного сына Степана после операции на…
В Беловежской пуще Польши обнаружили грибы с противораковыми…
«Будем пить!»: Максим Галкин похвастался кулинарными способностями сына…
Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашнее задание на Новый…
Американские эксперты изобрели смартфон-обнаружитель…
Настасья Самбурская удивила поклонников образом «женщины времен…
«Срок годности отношений вышел»: Мария Слугина высказалась о расставании с сыном Наташи Королевой Архипом…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков признался, что жил с Катей Скалкон ради…
Российские тюнеры создали кабриолет с 65 тысячами…
Звезда "Дома-2" Юлия Белая считает, что Саша Черно должна победить в конкурсе "Человек…
«Я сам отвел Любу к нотариусу»: Егор Кончаловский выполнил свои обязательства по…
"Нет эмоционального коннекта": Участница проекта "Дом-2" Катя Скалкон озвучила причины расставания с Федором…
Тимур Батрутдинов извинился перед Олесей Романо на шоу "План Б" страстным…
«Мыла туалеты на Киевском вокзале»: Дарья Донцова рассказала о сложном периоде в…
Эксперты назвали способные вызвать зависимость…
У звезды "Дом-2" Алены Водонаевой было две внематочные…
Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка была замечена возле…
«Я не твоя собственность»: Свидание Ольги Бузовой и Романом Гриценко окончилось…
Ученые разработали новую стратегию для создания…
Бруклин Бекхэм познакомил родственников с очередной пассией Николой…
Mercedes-Benz признали самой престижной маркой в…
Получившая власть ведущая "Дом-2" Юлия Ефременкова устроила работать в проект…
Егор Кончаловский осудил Алексея Макарова, «забывшего» об алиментах для…
Звезде "Дом-2" Алисе Литинской изуродовали лицо во время увеличения…
Компания Jeep готовится к выпуску "детского" кроссовера в 2022…
Бывший муж Ани Лорак разорвал отношения с…
Сын Любови Полищук Алексей Макаров после разрыва с гражданской женой перестал помогать…
Ксения Собчак появилась в серьгах с изображением лика Иисуса…
Яна Рудковская пожаловалась на дискриминацию из-за своего…
Таисия Повалий рассказала, как отметила 55-летний…
Xiaomi выпустила мощный пылесос в компактном…
Новая участница "Дом-2" Алеся Семеренко просит за проведенную с ней ночь 500 тысяч…
В России создают технологию по борьбе с опасными…
Обновленный Toyota RAV4 пользуется успехом на авторынке…
Китай и США пошли на перемирие в торговой…
Никита Малинин спел дуэтом с 19-летней сестрой…
Просмотреть все новости