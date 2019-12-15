Дима Блиан рассказал, что посещает сайты для взрослых





На церемонии премии «Виктория», которая недавно прошла, Дима Билан признался, что является частым пользователем сервиса «Чатрулетка». Артист поделился впечатлениями и рассказал, что для него это - «открытие сезона». Певца больше всего привлекает эффект неожиданности. Актёр воспользовался сервисом лишь из «культурологических соображений» и записал всё на видео, чтобы потом никто не смог заявить, что победитель «Евровидения» часто посещает подобные сайты. Однако при этом Дима Билан отметил, что «там происходит некий ужас». Больше всего его возмущает отсутствие у сервиса возрастного ограничения, и дети имеют свободный доступ.Во время разговора певца попросили прокомментировать угрозы, которые поступали его крестнику Александру, сыну продюсера Яны Рудковской. Билан заявил, что слышал об этом, однако слишком занят, чтобы за всем успевать.Артист также признался, иногда он посещает сайты для взрослых. Когда у него поинтересовались, зачем ему это нужно, певец тактично свернул разговор и отправился открывать мероприятие.