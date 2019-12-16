Названы необходимые для профилактики рака 3 неожиданных продукта





В этих целях требуется вести правильный образ жизни и принимать в пищу полезные продукты. Речь идёт о какао, брокколи, а также земляном миндале. Полезными являются и производные от соответствующих продуктов. Хорошим примером может служить шоколад, однако при обработке какао многие его питательные вещества теряются. Сырой продукт отличается большей полезностью, а также включает антиоксиданты с 40-кратной концентрации в сравнении с черникой.Капуста брокколи считается сильным противоонкологическим средством из-за наличия в ней сульфорафана. Это насыщенное серой соединение, которое можно обнаружить в прочих овощах из того же семейства. Хорошим примером является шпинат, брюссельская, а также цветная капуста. К числу сильных свойств сульфорафана можно отнести возможность ингибирования онкоклеток за счет высвобождения ферментов, обеспечивающих организму защиту.Земляной миндаль относится к насыщенным антиоксидантами продуктам, оберегающим тело человека от воздействия свободных радикалов. В 28 граммах данного ореха присутствует 278% от рекомендованной суточной дозы витамина E. Продукт может усилить процесс пищеварения, а также улучшить здоровье сосудов, нормализовать содержание сахара в крови.