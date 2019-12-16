«Он за семь лет видел сына пять раз»: Екатерина Гордон негативно высказалась о Сергее Жорине





В 2012 году Гордон, будучи тогда еще женой Жорина, родила адвокату сына Даниила. Однако, как утверждает женщина, после разрыва отношений, бывший муж быстро забыл о наследнике. «Наша история с алиментами началась с того, что адвокат Жорин, как оказалось, очень бедный человек. Его зарплата оказалась всего 47 000 рублей. Из этих средств он предложил выплачивать сыну одну шестую часть. Все это можно найти в материалах дела», - отметила Екатерина Гордон. Как добавила женщина, она в какой-то момент поняла, что зарабатывать на жизнь себе и ребенку ей придется самой, поскольку ждать от знаменитого адвоката помощи не приходилось. В результате ей удалось построить свой собственный бизнес и стать преуспевающей бизнес-вумен.«Тут или забыть про алименты, или бесконечно разбираться в судах. Он сейчас копейки платит. Да и сына он за семь лет видел не больше пяти раз», - посетовала Гордон.