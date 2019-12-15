Мать Дженнифер Лопес взорвала зал зажигательным танцем на сцене в свои 74 года

В подписи к этой публикации сама Дженнифер Лопес намекнула на то, что именно от матери унаследовала свой драйв и энергетику. «Люди часто спрашивают у меня, откуда во мне берется весь этот драйв, вся эта энергия, мои движения в танцах. Теперь вы знаете ответ. Гваделупе – моя любимая мама. Сколько я ее помню, я всегда видела ее танцующей, смеющейся ви освещающей своим появлением любое мероприятие. Ты сделала меня тем, кем я есть сегодня, мама. Сейчас тебе 74, но ты прекрасна, как никогда, активна, как никогда, и все еще зажигательно танцуешь, как подросток», - пишет знаменитость под этим видео.Поклонники тоже высоко оценили энергичность 74-летней матери Дженнифер Лопес, а потому оставили под постом множество комплиментов в адрес женщины, подчеркнув, что желают ей оставаться такой, хотя бы до 100 лет.