Эксперты составили список предметов, необходимых автомобилистам зимой





Эксперты уверяют, прежде всего стоит позаботиться о покупке средства, для размораживания замков. В зимние холода наличие необходимого пузырька сможет сэкономить много времени и оказаться крайне полезным. Хранить его эксперты рекомендуют при себе и иметь дополнительный пузырек дома. Также ни для кого не секрет, что наступление морозов становится настоящим испытанием для аккумуляторной батареи. Так что стоит заранее побеспокоиться о проводах для «прикуривания» аккумулятора. Во время приобретения специалисты рекомендуют обратить внимание на толщину и длину проводов, так как некачественная продукция может только усугубить проблему, не выдержав нагрузки.В зимнее время года специалисты настаивают на обязательном наличии в машине коврика или листа картона. Из-за заснеженной дороги поломка автомобиля может произойти в самом непредвиденном месте, а становиться на грязную и заснеженную землю не очень приятно, даже если в салоне и имеется лопата для расчистки снега. Данное приобретение защитит одежду от загрязнений, а тело от переохлаждения. Это касается и теплого пледа в салоне автомобиля. Одеяло никогда не станет лишним внутри авто и при необходимости поможет справиться с холодом.