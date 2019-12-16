Главный крымский кардиолог назвал опасной гипертонию без симптомов





, - сообщает Садовой.Специалист добавил, пациенты с гипертонией на протяжении многих лет появляются куда чаще. В соответствии с мнением Садового, имеется большое количество причин для увеличения давления, включая долгое пребывание за ПК, переедание, курение, болезни почек, а также эндокринной системы., - отмечает Садовой.Кардиолог посоветовал всем людям старше 35 лет регулярно проходить обследование и придерживаться наиболее простых рекомендаций. Отмечается, что значительно улучшить ситуацию может здоровое питание, контроль уровня потребления соли, хороший сон, а также обеспечение физической нагрузки.