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Главный крымский кардиолог назвал опасной гипертонию без симптомов

Ежегодно в РФ и Крыму растет количество людей, которые страдают от гипертонии. Главный внештатный кардиолог Минздрава полуострова Валерий Садовой сообщил, что недуг становится значительно опаснее, когда проходит без симптомов.
Главный крымский кардиолог назвал опасной гипертонию без симптомов

«Все показатели, которые превышают 140 на 90 являются артериальной гипертензией. Однако за последнее время критерии заболевания становятся более размытыми. В соответствии с имеющимися данными, общество кардиологов США советует рассматривать как артериальную гипертензию все значения выше уровня 120 на 80. Мы ведём работу параллельно с Европейским сообществом кардиологов, поэтому референтными показателями являются 130 на 80», - сообщает Садовой.

Специалист добавил, пациенты с гипертонией на протяжении многих лет появляются куда чаще. В соответствии с мнением Садового, имеется большое количество причин для увеличения давления, включая долгое пребывание за ПК, переедание, курение, болезни почек, а также эндокринной системы.

«Иногда люди совершенно ощущают давления. Такого рода бессимптомное течение недуга является одним из самых худших вариантов, которые грозят осложнениями для головного мозга и сердца», - отмечает Садовой.

Кардиолог посоветовал всем людям старше 35 лет регулярно проходить обследование и придерживаться наиболее простых рекомендаций. Отмечается, что значительно улучшить ситуацию может здоровое питание, контроль уровня потребления соли, хороший сон, а также обеспечение физической нагрузки.

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Наука / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:04

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