Ирина Климова рассказала, как «выбивала» алименты из Алексея Нилова





«Это естественно, когда женщина заботится о себе, выращивая ребенка. Мы сначала не могли отыскать общий язык. Ну вот в принципе никак. То есть малыш появился на свет. Отец пропал. Мы не видели папу 12 лет. Я, как мать, приняла решение оберегать интересы своего ребенка и свои личные», - сказала Климова.Как отметила знаменитость, она пошла в суд. «Я ему сообщила: «Леша, извиняй. Я буду пользоваться законом». В результате нам выписали исполнительный лист. И вот данным документом доводилось прикрываться», — сообщила актриса.При этом Климова подметила, им получилось привести в порядок взаимоотношения с Ниловым. «Мы наладили отношения. Мы оказались способны говорить. Человек все решает сейчас сам. Алексей заботится и спрашивает о собственном ребенке», — сообщила экс-супруга актера.