«Будем пить!»: Максим Галкин похвастался кулинарными способностями сына Гарри

Российский артист эстрады и пародист Максим Галкин показал в разделе Stories аккаунта Instagram семейное чаепитие в обществе двойняшек Гарри и Лизы. Счастливый отец отметил, что его 6-летний сын в первый раз самостоятельно сделал чай и добавил пряники для всей семьи. Галкин отметил, мальчик с гордостью примерил на себя роль шеф-повара. На видео заметно, что чаепитие проходит за журнальным столом, на нём выстелены прозрачные стаканы с напитком, вазы со сладким и салфетки.Чай Гарри приготовил «с любовью», добавив дольки мандарин и украсив края чашек кружками лимона. Можно отметить, что семья дружно наслаждается приятными моментами, а шоумен с удовольствием благодарит сына за любовь и заботу. Позже Галкин обратился к домашнему любимцу – шпицу Марусе и поинтересовался, чем её угостил Гарри, на что мальчик со смехом отметил, что ей достался «горячий привет от шеф-повара». Запись также разместили на фан-странице Гарри Галкина, где подписчики начали хвалить кулинарные таланты мальчика.