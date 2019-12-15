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Эксперты рассказали, как продлить работу ОС Windows 7 после прекращения поддержки

Компания Microsoft уже давно сообщила, что с начала следующего года поддержка популярной во многих странах операционной системы Windows 7 будет полностью прекращена. Устройства, которые работают под управлением этой платформы, отныне перестанут получать ключевые патчи для систем безопасности. Однако жизнь этой ОС можно продлить.
Эксперты рассказали, как продлить работу ОС Windows 7 после прекращения поддержки

В связи с прекращением поддержки разработчиком Windows 7 персональные компьютеры многих пользователей могут оказаться подверженными воздействию вирусов и других вредоносных программ. Чтобы сохранить свои данные в безопасности, придется перейти на использование Windows 8 или самой свежей версии этой ОС - Windows 10. Однако, как утверждают зарубежные эксперты, обновления для Windows 7 можно будет получать еще несколько лет после того, как Microsoft официально прекратит ее поддержку. По их утверждению, для этого пользователям достаточно стать обладателями специальных прав, которые позволяют получить доступ к расширенным функциям безопасности. Таким образом, получать обновления защиты можно будет вплоть до 2023 года.

С этой целью, отмечают специалисты, пользователям достаточно скачать и установить обновления с кодами KB4490628, KB4474419, KB4523206. Далее требуется установка BypassESU с тестовым обновлением Windows 7 KB4528069. Проделав эту несложную процедуру, «юзерам» остается лишь перезагрузить свой стационарный ПК или ноутбук, чтобы продолжить еще долго пользоваться привычной им версией операционной системы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:36

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