Эксперты рассказали, как продлить работу ОС Windows 7 после прекращения поддержки





В связи с прекращением поддержки разработчиком Windows 7 персональные компьютеры многих пользователей могут оказаться подверженными воздействию вирусов и других вредоносных программ. Чтобы сохранить свои данные в безопасности, придется перейти на использование Windows 8 или самой свежей версии этой ОС - Windows 10. Однако, как утверждают зарубежные эксперты, обновления для Windows 7 можно будет получать еще несколько лет после того, как Microsoft официально прекратит ее поддержку. По их утверждению, для этого пользователям достаточно стать обладателями специальных прав, которые позволяют получить доступ к расширенным функциям безопасности. Таким образом, получать обновления защиты можно будет вплоть до 2023 года.С этой целью, отмечают специалисты, пользователям достаточно скачать и установить обновления с кодами KB4490628, KB4474419, KB4523206. Далее требуется установка BypassESU с тестовым обновлением Windows 7 KB4528069. Проделав эту несложную процедуру, «юзерам» остается лишь перезагрузить свой стационарный ПК или ноутбук, чтобы продолжить еще долго пользоваться привычной им версией операционной системы.