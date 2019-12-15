Медики: Люди с лишним весом более подвержены риску заболевания раком





По словам медиков, состояние жировой ткани в организме имеет способность отражать различные нарушения в механизмах жиро-углеводного обмена. А также иногда создают условия для появления злокачественных образований в организме. «Истинные канцерогены могут встречаться в окружающей среде и в немалом количестве табачного дыма. Классические эстрогены – не истинные канцерогены, но при определенных условиях могут превращаться в свои метаболиты, так называемые катехолэстрогены, некоторые из них способны повреждать ДНК и приводить к появлению мутаций», - уверяет профессор Петербургского университета в интервью изданию «Доктор Питер».Напомним, «эпидемия» ожирения представляет собой серьезную проблему для системы здравоохранения многих стран. Чтобы одолеть эту всемирную проблему, участия медиков будет недостаточно, потребуется и вмешательство пациентов. Поэтому специалисты рекомендуют не только следить за своим ежедневным рационом, но и заниматься активными видами спорта.