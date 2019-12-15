Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашнее задание на Новый год
Глава российского Минпросвета Ольга Васильева решила избавить школьников страны от необходимости заниматься выполнением домашнего задания во время новогодних каникул. С таким предложением министр выступила в беседе с журналистами «Российской газеты».
Васильева напомнила, что последовательно выступает за устранение практики, при которой учителя задают школьникам домашнюю работу на затяжные праздничные выходные, и призывает отказываться от нее повсеместно. При этом, как утверждает чиновница, в последнее время весьма распространенными стали случаи, когда над подготовкой домашних заданий приходится трудиться всей семье. Ольга Васильева уверена, что происходит это из-за утраты функциональной грамотности. Многие школьники, по ее словам, просто не понимают, каким образом они должны применять полученные на уроках знания. Такая тенденция подтверждается и некоторыми международными исследованиями.
«Не так давно были обнародованы результаты PISA-2018. В исследовании, проведенном в глобальных масштабах, Россия оказалась в списке стран с прогрессом, однако по чтению мы занимаем 31-е место, хотя когда-то были лидерами», - добавила министр просвещения. По ее утверждению, лидерство в системе образования Российская Федерация будет возвращать с помощью обновления образовательных стандартов, разработки интерактивных заданий и их распространения через систему «Российская электронная школа».
Васильева напомнила, что последовательно выступает за устранение практики, при которой учителя задают школьникам домашнюю работу на затяжные праздничные выходные, и призывает отказываться от нее повсеместно. При этом, как утверждает чиновница, в последнее время весьма распространенными стали случаи, когда над подготовкой домашних заданий приходится трудиться всей семье. Ольга Васильева уверена, что происходит это из-за утраты функциональной грамотности. Многие школьники, по ее словам, просто не понимают, каким образом они должны применять полученные на уроках знания. Такая тенденция подтверждается и некоторыми международными исследованиями.
«Не так давно были обнародованы результаты PISA-2018. В исследовании, проведенном в глобальных масштабах, Россия оказалась в списке стран с прогрессом, однако по чтению мы занимаем 31-е место, хотя когда-то были лидерами», - добавила министр просвещения. По ее утверждению, лидерство в системе образования Российская Федерация будет возвращать с помощью обновления образовательных стандартов, разработки интерактивных заданий и их распространения через систему «Российская электронная школа».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:18