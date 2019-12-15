В Беловежской пуще Польши обнаружили грибы с противораковыми свойствами





Речь касается микроорганизма Heterobasidion annosum, который также известен как корневая губка. За исключением Беловежской пущи этот вид эукариотических организмов может быть найден в странах СНГ, на корнях сосен либо их коре. Во время проведения изыскания, польские исследователи сформировали банк экстрактов, которые включают в себя порядка 150 грибов. Изначально их особенности были протестированы на клетках толстой кишки, выращенных в лаборатории. Во время очередного этапа исследования ученые реализовали аналогичные манипуляции, использовав для этого подопытных мышей., – сообщила Халина Кар, одна из авторов исследования.