Американские эксперты изобрели смартфон-обнаружитель бактерий





Эксперты из Америки в сфере диагностической медицинской техники недавно продемонстрировали новый аппарат, который позволяет быстро находить опасные бактерии или патогены в ДНК-образцах. На самом деле, речь идёт о смартфоне, оснащенном определённым комплектом инструментов, с помощью которых стало возможным обнаружение вредоносных микробов. Создатели рассказывают, что их открытие проявило высокоэффективные свойства в ходе экспериментов.В составе аппарата можно обнаружить горячую пластину, LED-подсветку, специальную лампу smart-LAMP и мини-центрифуги. Кроме данного набора также имеются особые резервуары, которые сохраняют образцы ДНК. В сборник помещается кровь, моча или кал пациента, а затем при добавлении гидроксида соды, очистителя и дополнительного тепла связь разбивается на лизат. Затем он объединяется с флуоресцентным биомаркером, который активируется лишь при нахождении патогенных организмов. Устройство функционирует с помощью беспроводного соединения с камерой смартфона, из-за чего отлично наблюдается присутствие и движение бактерий.