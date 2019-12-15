Настасья Самбурская удивила поклонников образом «женщины времен НЭПа»





Звезда сериала «Универ» не только изменила прическу и сделала яркий макияж, но и уместно подобрала свободную одежду под новый образ. «Мне нужна твоя критика. И лайк. Небольшой лайфхак, щеки можно не кусать, а просто слегка расслабить челюсть, мои акулки. И кончиком языка слегка прикоснуться к корням верхних зубов, с внутренней стороны», - неоднозначно обратилась артистка к своим хейтерам в социальной сети. Перевоплощение Самбурской удивило поклонников и многие посчитали, что она просто рождена для такого стиля. А вот некоторым образ звезды, характерный во времена НЭПа, оказался не по душе. Они сочли внешность актрисы непривлекательной, а черты ее лица похожими на мужские.Ранее Настасья Самбурская делилась своими эмоциями от перевоплощений в людей из разных исторических эпох. Она отмечала, что порой, так и хочется крепкого чая, хлеба и игры в нарды.