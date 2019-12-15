Ученые ищут древнюю жизнь на территории шахт в Африке





Ученые отмечают, что на глубине порядка 3 км в Южной Африке в воде может оказаться нечто живое. По информации исследователей, к подобным «жидким капсулам времени» питательные вещества не могут попасть с поверхности. В результате они могут представлять собой химическую схожесть с «водными отложениями на территории Марса». Ученые, которые исследуют собранные образцы, уверены, там может иметься некая древняя жизнь.В соответствии со словами учёных, имеется потенциальный шанс на то, что подземные карманы оставались изолированными на протяжении длительного периода времени. Речь идёт об уникальной возможности проанализировать образцы существ из древнего периода Земли. Группа ученых собрала пробы воды, после чего спустилась в урановую и золотую шахты. Эксперты провели сбор материала, применяя скважины.При помощи электронного микроскопа учёные нашли образцы созданий палочковидной формы. Это может быть группа микроорганизмов архей. Ученые не спешат с выводами, поскольку ими могут оказаться некие минералы. При помощи секвенирования ДНК команда собирается определить, имеются ли там живые клетки. Если это соответствует действительности, изолированные на протяжении миллиардов лет существа станут особенно важными для науки. В ином случае данные организмы могут являться микробами, занесенными туда шахтерами. Предварительные данные о результатах исследователей представили во время заседания Геофизического союза США.