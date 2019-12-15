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«Срок годности отношений вышел»: Мария Слугина высказалась о расставании с сыном Наташи Королевой Архипом Глушко

Совсем недавно сын певицы Наташи Королевой и шоумена Сергея Глушко Архип представлял общественности свою новую пассию – Марию Слугину. Однако эти отношения оказались недолгими. И хотя обе стороны прежде разрыв не комментировали, бывшая девушка сына звездных родителей нарушила молчание.
«Срок годности отношений вышел»: Мария Слугина высказалась о расставании с сыном Наташи Королевой Архипом Глушко

По словам Слугиной, расставание между ними произошло без скандалов и по обоюдному согласию. Сейчас она отмечает, что ей очень не нравится, когда ее связывают исключительно с Архипом Глушко. «Хочу отметить, что роман с ним – не главное достижение в моей жизни, это лишь результат взаимных чувств, возникших между нами в определенный момент. Хочу дать всем понять, что никому не понравится, когда кто-то ковыряется в его личной жизни. Этот период в нашей с ним жизни уже закончился, срок годности отношений вышел. Но мы благодарны друг другу за проведенное вместе время», - подчеркивает Слугина.

Сейчас Архип Глушко и его экс-возлюбленная не общаются. Как считает бывшая избранница сына Королевой, им нужно немного времени, чтобы принять сложившуюся ситуацию и простить друг друга за возможные былые обиды.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:03

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