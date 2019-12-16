Эксперт рассказала о пользе и вреде любимой "яичной" диеты звёзд Голливуда





"Яичная" диета предполагает употребление в пищу только яйца, фрукты, не крахмалистые овощи, постный белок и жир. Эксперты считают, что из-за низкокалорийного питания идёт ограничение многих продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновые и бобы. Диетологи рекомендуют мужчинам в возрасте 50 лет и младше употреблять в еду не менее 38 г клетчатки, а женщинам - не меньше 25 г. Специалист Эми Шапиро, основатель и директор Real Nutrition в Нью-Йорке, считает данную диету подходящей в качестве подготовки к выходу на красную дорожку.Такой рацион даёт краткосрочный результат. Однако на самом деле это нездоровое питание и необходимо придерживаться меры. По поводу того, что бытует мнение, якобы каждый день яйца есть вредно, специалист говорит, об этом не стоит переживать. Можно позволить себе два варёных яйца в сутки. Однако стоит помнить, питание должно быть сбалансированным, и в нём обязательно должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Чрезмерное употребление яиц чревато накапливанием насыщенных жиров в организме, что может привести к лишнему весу.