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Эксперт рассказала о пользе и вреде любимой "яичной" диеты звёзд Голливуда

Диета из варёных яиц популярна среди звёзд. Как известно, актриса Николь Кидман соблюдала её, чтобы похудеть для фильма "Холодная гора". Эксперты решили прокомментировать данный план питания и рассказать имеет ли она вред.
Эксперт рассказала о пользе и вреде любимой "яичной" диеты звёзд Голливуда

"Яичная" диета предполагает употребление в пищу только яйца, фрукты, не крахмалистые овощи, постный белок и жир. Эксперты считают, что из-за низкокалорийного питания идёт ограничение многих продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновые и бобы. Диетологи рекомендуют мужчинам в возрасте 50 лет и младше употреблять в еду не менее 38 г клетчатки, а женщинам - не меньше 25 г. Специалист Эми Шапиро, основатель и директор Real Nutrition в Нью-Йорке, считает данную диету подходящей в качестве подготовки к выходу на красную дорожку.

Такой рацион даёт краткосрочный результат. Однако на самом деле это нездоровое питание и необходимо придерживаться меры. По поводу того, что бытует мнение, якобы каждый день яйца есть вредно, специалист говорит, об этом не стоит переживать. Можно позволить себе два варёных яйца в сутки. Однако стоит помнить, питание должно быть сбалансированным, и в нём обязательно должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Чрезмерное употребление яиц чревато накапливанием насыщенных жиров в организме, что может привести к лишнему весу.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:02

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