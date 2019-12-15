Российские тюнеры создали кабриолет с 65 тысячами зеркал
Российские тюнеры, ведущие популярный YouTube-канал «Гараж 54», представили широкой публике уникальный кабриолет, который состоит из 65 тысяч фрагментов зеркал. Примечательно, что данный автомобиль уже номинирован на рекорд Гинесса.
Воспользовавшись зеркальными фрагментами, тюнеры переоснастили кабриолет в самый настоящий диско-шар, поэтому их проект и получил название MamaDisco. Недавно автомобиль представили в центре «Красная площадь». Сообщается, что за основу при создании уникальной машины был взят кабриолет Mitsubishi Eclipse, выпущенный в 2001 году. Специалисты ателье работали над этим проектом в течение трех с лишним месяцев, причем для выполнения этой работы пришлось привлечь сразу 14 сотрудников, которые и занимались нанесением на кузов автомобиля 65 тысяч фрагментов зеркал. Более того, еще около 1000 частей пришлось вырезать вручную.
Позднее тюнеры опубликовали видеозапись с демонстрацией результата своей работы на авторском канале в сервисе YouTube, подробно рассказав о тонкостях ее создания. Как выяснилось, больше всего трудностей доставила работа с бамперами, арками, ребрами и прочими изгибами машины.
Воспользовавшись зеркальными фрагментами, тюнеры переоснастили кабриолет в самый настоящий диско-шар, поэтому их проект и получил название MamaDisco. Недавно автомобиль представили в центре «Красная площадь». Сообщается, что за основу при создании уникальной машины был взят кабриолет Mitsubishi Eclipse, выпущенный в 2001 году. Специалисты ателье работали над этим проектом в течение трех с лишним месяцев, причем для выполнения этой работы пришлось привлечь сразу 14 сотрудников, которые и занимались нанесением на кузов автомобиля 65 тысяч фрагментов зеркал. Более того, еще около 1000 частей пришлось вырезать вручную.
Позднее тюнеры опубликовали видеозапись с демонстрацией результата своей работы на авторском канале в сервисе YouTube, подробно рассказав о тонкостях ее создания. Как выяснилось, больше всего трудностей доставила работа с бамперами, арками, ребрами и прочими изгибами машины.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:53