Звезда "Дома-2" Юлия Белая считает, что Саша Черно должна победить в конкурсе "Человек года"





Звезда проекта "Дом-2" Юлия Белая отметила, что в этом году голосование в конкурсе "Человек года" было крайне несправедливым. Так, она не согласна с решением организаторов, согласно которому беременную жену Иосифа Оганесяна Александру Черно в список претендентов на победу по зрительскому голосованию не включили.Участница проекта "Дом-2" и возлюбленная Евгения Ромашова встала на защиту жены его друга. Юлия Белая просто таки уверена, Саша Черно достойна не только участия, но и победы в финале конкурса "Человек года". Примечательно, что сама блондинка тоже не вошла в список претендентов на победу даже на первых этапах.Не так давно сама Саша Черно заговорила о своем уходе с проекта "Дом-2". Как оказалось, обидело ее то, что организаторы вовсе не вспомнили о годовщине их свадьбы с Иосифом Оганесяном. Вместо этого в очередной выпуск программы "Бородина против Бузовой" позвали родителей всех бывших и действующих участников реалити-шоу, при этом даже здесь забыв о матери Саши Черно.