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«Я сам отвел Любу к нотариусу»: Егор Кончаловский выполнил свои обязательства по алиментам

Режиссер Егор Кончаловский поделился в эфире программы «Звезды сошлись» подробностями о выплате алиментов своей 18-летней дочери. Он утверждает, что свой гражданский долг перед экс-супругой Любовью Толкалиной он в полной мере выполнил.
«Я сам отвел Любу к нотариусу»: Егор Кончаловский выполнил свои обязательства по алиментам

Совместная дочь знаменитой пары Мария Михалкова-Кончаловская самостоятельно распоряжается своей жизнью, проживая на данный момент в Санкт-Петебрурге. «Нельзя доводить до ситуации, чтобы девушка думала об алиментах. Всегда можно заключить брачный контракт. Он все расставляет по полочкам. Мы с Любой никогда не были женаты. Я сам отвел ее к нотариусу. Хотел выполнить все обязательства. И слава Богу выполнил. Маше сейчас уже больше восемнадцати лет», - отмечает знаменитый режиссер. По словам Кончаловского, он сейчас не считает нужным в материальном плане помогать своей наследнице. «Она взрослая девушка. У нее есть молодой человек», - приводит аргументы знаменитость.

Егор Кончаловский полностью уверен, что в восемнадцатилетнем возрасте ребенок уже обязан полностью позаботиться о себе сам. Родители не должны помогать своим детям после 18-ти, разве что в качестве «небольшой зарплаты».

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 19:43

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