Тимур Батрутдинов извинился перед Олесей Романо на шоу "План Б" страстным поцелуем

Не так давно Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова пошли на финальные свидания с участниками проекта "План Б". Юморист в компании двух девушек отправился на прогулку на яхте, однако тогда он сильно обидел финалистку Олесю Романо, отметив, что самые сладкие встречи оставил напоследок. Блондинка даже готова была покинуть проект, ведь на первое свидание шоумен отправился в рамках проекта "План Б" именно с ней.Видимо, Тимур Батрутдинов свою ошибку осознал и пригласил Олесю Романо на свидание, где молодые люди сначала отправились на рыбалку, поймав внушительных размеров рыбу, ее сразу же забрал повар. Затем пара по дороге домой попала под дождь, а вернувшись в дом, отправилась на ужин. Им подали на стол именно ту рыбу, которую они поймали.После ужина настал романтический вечер - Тимур Батрутдинов и Олеся Романо выпили по бокалу вина и посмотрели выпуск шоу "Холостяк" с участием юмориста. По его словам, он ни разу не видел себя в этом проекте на экране. В заключение шоумен извинился перед блондинкой со словами о том, что "именно такие свидания он оставил напоследок". Батрутдинов подарил избраннице букет роз, а затем страстно поцеловал ее.