«Мыла туалеты на Киевском вокзале»: Дарья Донцова рассказала о сложном периоде в жизни





Много лет тому назад Донцова стала супругой студента МГУ Дмитрия Демина, однако, когда будущая знаменитость была беременна, молодой человек ее бросил. В декабре 1972 года она родила от экс-возлюбленного сына Аркадия. «Муж ушел от меня 47 лет назад. Я тогда была сиротой. Жить мне было не на что, так что это стало для меня катастрофой. Просто в один из дней я не обнаружила его в доме», - отметила Донцова, вспомнив о том, как не просто приходилось «выкручиваться» в той ситуации. «Я мыла на Киевском вокзале туалеты. После этого убиралась в туалетах в стоматологии. Но этот человек в моей жизни больше никогда не появлялся», - призналась писательница.Сейчас Донцова считает, если бы она встретила бывшего мужа, то просто не узнала бы его. А вот своего сына с экс-возлюбленным она не отождествляет. «У них ничего общего нет. После расставания он ни разу со мной не связывался. Сначала я даже хотела его найти, ничего не понимала, очень хотелось есть, понимаете. У нашего сына в то время не было даже пальто», - заявила автор многочисленных бестселлеров.