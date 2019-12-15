Эксперты назвали способные вызвать зависимость продукты





Все они включают в себя жир и углеводы в пропорциях 1:2. Исследователи подчеркивают, подобное соотношение регистрируется в грудном молоке. В целях выявления опасного продовольствия применялась шкала пищевой зависимости. Наиболее сильными с точки зрения появления наркотического эффекта оказались образцы товаров из категории быстрых перекусов, подобных пицце, картошке фри и чипсам. Среди десертов похожее соотношение углеводов и жиров зафиксировано в шоколаде, пирожных, мороженом. Сильную зависимость во время эксперимента спровоцировали попкорн и бургеры.Ученые сообщили, в раннем возрасте мозг людей запоминает впечатления, оставленные самыми разными вещами. По этой причине во зрелом возрасте им нравятся продукты, напоминающие самые первые в жизни вкусовые ощущения.