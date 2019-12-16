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Мадонна отдыхает в Майами со своим 26-летним бойфрендом

Папарацци запечатлели известную певицу Мадонну на отдыхе в Майами с ее новым 26-летним бойфрендом. По сообщению Daily Mail, звезда уже несколько месяцев состоит в отношениях с Ахламаликом Уильямсом.
Мадонна отдыхает в Майами со своим 26-летним бойфрендом

Певица отдыхает не только в компании возлюбленного, но и дочери Лудрес с ее избранником. Несмотря на частое времяпровождение артистки вместе с Ахламаликом Уильямсом, официально они свой роман не подтверждают. Известно, что влюбленные познакомились на работе. Молодой человек принимал участие в одной из постановочных работ исполнительницы в роли танцора. Они на протяжении длительного времени выступали на одной сцене и ездили в музыкальные туры.

Напомним, что только в 2018 году о Мадонне ходили слухи о романе с молодым парнем из Португалии. СМИ утверждали, что певица на некоторое время даже переехала в солнечную страну для того, чтобы проводить больше времени со своим приемным сыном Дэвидом Бандой. Мальчик прошел отбор в Лиссабонскую футбольную школу «Бенфика».

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 02:05

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