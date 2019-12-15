«Я не твоя собственность»: Свидание Ольги Бузовой и Романом Гриценко окончилось провалом





Рома пригласил Ольгу в импровизированный кинотеатр, в котором на экране показали фрагменты их общения и дружбы на телешоу «Дом-2», когда ещё между молодыми людьми охранялись романтические отношения. Свой выбор в пользу именно такого свидания Гриценко объяснил тем, что он много раз приглашал девушку в кино, но каждый раз получал отказ. Также Роман напомнил об их первом и, на данный момент пока единственном, поцелуе.К большому сожалению для Романа Гриценко звезда была более холодна в своих воспоминаниях. И она воспроизвела в памяти совсем другие моменты в их общении. Знаменитости запомнилось, как Рома грубо хватал её за руку во время игры в гольф. «Как будто я твоя собственность», - сказала Ольга с негодованием.К тому же Бузова так и не услышала от молодого человека ответы на свои вопросы о жизни после проекта. Всё дело в том, что Рома не загадывает наперёд и не строит планы на далёкое будущее. В отличие от Ольги Бузовой, которая уже в курсе того, где будет находиться и чем заниматься через год.