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«Я не твоя собственность»: Свидание Ольги Бузовой и Романом Гриценко окончилось провалом

Романтическое свидание телезвезды Ольги Бузовой с Романом Гриценко на телепроекте «План Б» закончилось не так радужно, как у Тимура Батрутдинова с Олесей Романо, которые большую часть времени провели в страстных объятиях и поцелуях.
«Я не твоя собственность»: Свидание Ольги Бузовой и Романом Гриценко окончилось провалом

Рома пригласил Ольгу в импровизированный кинотеатр, в котором на экране показали фрагменты их общения и дружбы на телешоу «Дом-2», когда ещё между молодыми людьми охранялись романтические отношения. Свой выбор в пользу именно такого свидания Гриценко объяснил тем, что он много раз приглашал девушку в кино, но каждый раз получал отказ. Также Роман напомнил об их первом и, на данный момент пока единственном, поцелуе.

К большому сожалению для Романа Гриценко звезда была более холодна в своих воспоминаниях. И она воспроизвела в памяти совсем другие моменты в их общении. Знаменитости запомнилось, как Рома грубо хватал её за руку во время игры в гольф. «Как будто я твоя собственность», - сказала Ольга с негодованием.

К тому же Бузова так и не услышала от молодого человека ответы на свои вопросы о жизни после проекта. Всё дело в том, что Рома не загадывает наперёд и не строит планы на далёкое будущее. В отличие от Ольги Бузовой, которая уже в курсе того, где будет находиться и чем заниматься через год.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:03

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