Ученые разработали новую стратегию для создания микророботов





Подавляющее большинство синтетических материалов, включая основу электродов АКБ, катализаторов и прочего с течением времени изнашиваются. Поскольку в них отсутствуют внутренние механизмы для устранения возникающих со временем повреждений, ситуация только усугубляется. Однако исправить этот недостаток в будущем помогут микророботы, которые могут вовремя выявить поломки и устранить их. В своей новой работе ученые из США пытались создать микроскопические машины, имитирующие поведение бактерий, которые движутся в определенном направлении, реагируя на физические или химические сигналы, к примеру, на изменение концентрации одного из веществ в среде.Прежде в этих целях использовались мелкие частицы, которые приводились в движение химическими реагентами или альтернативными видами энергии. Однако они имеют существенные ограничения, что не позволяет выполнять большинство важных задач. Именно поэтому специалисты придумали совершенно новый подход к программированию автономной навигации таких роботов, взяв за основу изменяющие форму материалы. Согласно новому методу, трехмерная форма частицы определяется особенностями окружающей среды, что оказывает прямое влияние на ее движение. Проконтролировав форму данного компонента при изменениях среды и его реакции на это, ученым удалось создать микроскопические роботы, которые могут таким же образом откликаться на различные сигналы и стимулы.