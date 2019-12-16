Том Круз влюбился в актрису Мишель Докери и планирует на ней жениться





Том Круз уже несколько месяцев ухаживает за Мишель Докери. Ему очень нравится сериал «Аббатство Даунтон», и он является большим почитателем таланта актрисы. Этим летом они столкнулись на одном из приёмов, и актёр остался под впечатлением от встречи. С тех пор пара уже успела сходить на тайные свидания. В начале декабря знаменитости вместе появились на публике, посетив церемонию British Fashion Award. Не смотря на то, что на красной дорожке актёры прошли по отдельности, в зале они сидели рядом, а на вечеринке после мероприятия Том Круз не оставлял Мишель Докери.Как стало известно, актёр, который ещё в 2012 году расстался с Кэти Холмс, уже строит планы на будущее в отношении Докери. Круз уже планирует связать себя узами брака с актрисой и уверен, что проведёт с ней остаток жизни. Однако друзья полагают, знаменитость слишком спешит. Ведь параллельно с ним Докери встречается с музыкальным менеджером Джаспером Уоллер-Бриджем. Однако актёр уверен, у него получится завоевать актрису. Но всё же, даже если он сможет это сделать, его будущей супруге ещё предстоит пройти утверждение у сайентолога-консультанта, без одобрения которого не происходит ничего важного в жизни звезды фильмов «Миссия невыполнима».