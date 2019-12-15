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Бруклин Бекхэм познакомил родственников с очередной пассией Николой Пельтц

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин всегда пользовался популярностью у противоположного пола. Недавно молодой человек познакомил своих родственников с очередной пассией Николой Пельтц.
Бруклин Бекхэм познакомил родственников с очередной пассией Николой Пельтц

Папарацци давно подметили, что известный наследник семьи Бекхэмов меняет своих возлюбленных как перчатки. После недавнего разрыва с Ханой Кросс он успел построить новые отношения за две недели. В число последних возлюбленных парня вошли 21-летняя канадская актриса Натали Ганжорн и 25-летняя актриса Фиби Торранс. А вот за последнее время знаменитость все чаще появляется на публике в компании дочери известного американского промышленника Нельсона Пельтца Николы.

Репортерам удалось словить молодую пару за поцелуями в скейт-парке в Западном Лондоне. А вот на выходе у лондонского театра Бруклин Бекхэм с возлюбленной были запечатлены в компании его бабушки и дедушки – Джеки и Тони Адамс. Судя по довольным лицам участников, театральной постановке удалось поднять настроение всем присутствующим.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 18:55

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