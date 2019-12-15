Mercedes-Benz признали самой престижной маркой в мире





Эксперты смогли подсчитать, что всего лишь за ноябрь 2019 года Mercedes-Benz удалось реализовать рекордные 160 тысяч моделей, в то время как за 11 месяцев эту цифру удалось поднять до 2,1 млн экземпляров. Большая часть столь внушительных объемов продаж пришлась на Китай, за которым шли немецкие автосалоны. Бренд по праву можно назвать наиболее популярной премиум-маркой в мире, которая едва вырвалась впереди компании BMW, продавшей около 1,9 млн автомобилей. Похоже, что производители из Германии заняли доминирующую позицию в сегменте престижных машин, поскольку Audi с результатом в 1,6 млн досталось третье место.Примечательно, что среди россиян больше всего пользуется успехом продукция BMW, владельцами которых за текущий год стали 35,3 тысяч автомобилистов. А вот Mercedes-Benz пришлось поступиться лидерством с 33,2 тысячами. ТОП-3 замыкала та же Audi с 13 тысячами реализованных марок. Кроме прочего, импорт иностранных автомобилей в РФ увеличился за последнее время 3,6%, что проявилось вследствие ввоза 250,6 тысяч новых легковых машин.