Эксперты назвали худшие пароли 2019 года





Благодаря менеджеру NordPass стали известны наиболее распространенные комбинации защиты данных. Интернет-пользователи чаще всего используют наборы 123456 либо qwerty. Несколько реже встречаются iloveyou, babygirl, princess и непосредственно имена собственников аккаунтов. Исследователи собрали порядка 500 млн паролей, которые попали в публичный доступ после взлома в 2019 году. В итоге 200 наиболее распространенных были отправлены экспертам NordPass.Предположительно, наиболее популярным паролем стали наборы цифр от 1 до 9. В ТОП-5 включен test1, который используют 993 тысячи человек. Порядка 350 тысяч человек пользуются комбинацией qwerty. В то же время пользователи считают надежным пароли из букв, размещенных диагонально либо вертикально на клавиатуре. Некоторые применяют в качестве защиты названия брендов или различные видами спорта.Эксперты регулярно предупреждают о том, что наиболее простые пароли приводят к появлению крупных рисков для аккаунтов. При этом на протяжении многих лет ситуация остаётся прежней. Среди лидеров всегда оказываются одинаковые наборы символов. Сотрудники NordPass уверены, главной причиной такой ситуации является их лёгкая запоминаемость. В то же время многие пользователи применяют одинаковый пароль для всех серверов.