Получившая власть ведущая "Дом-2" Юлия Ефременкова устроила работать в проект подругу





Скорее всего, Юлия Ефременкова подписала новый контракт с продюсерами телевизионного реалити-шоу "Дом-2". Фолловеры решили, что она не только получила опять желаемую должность, но и некую власть, потому что устроила на работу свою подругу.Известно, что Ефременкова прилетела на Сейшелы. Однако на этот раз ее сопровождал не только Мондезир Свет-Амур, но и новый личный визажист, а по совместительству, как оказалось, ее подруга.Юлия Ефременкова поделилась в Сети совместным фото с девушкой и отметила, что счастлива работать бок о бок со своей подругой. Но поклонники проекта выражают свои опасения, что если и дальше так будет, то Юлия пристроит на работу к себе еще немало своих друзей или знакомых.