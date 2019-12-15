В России создают технологию по борьбе с опасными астероидами





В рамках проводимых российскими учеными исследовательских работ было предложено сразу несколько перспективных методов борьбы с космической угрозой. Так, одним из предлагаемых способов уничтожения опасных для Земли космических тел может стать использование обычных спутников для изменения опасной орбиты астероидов посредством применения технологии гравитационного буксира с помощью солнечного паруса или ракетных двигателей. «На данный момент работы в этих направлениях ведутся лишь в теоретической плоскости с математическим моделированием разнообразных сценариев», - утверждают специалисты.Также отмечается, что основная сложность в разработке такой технологии заключается в отсутствии у ученых точных данных о физико-химических показателях космических тел, а также о траекториях их полета.