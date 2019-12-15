Обновленный Toyota RAV4 пользуется успехом на авторынке России





Несмотря на падение в объемах реализации линеек Toyota, японская компания решила расширить ассортимент моделей в России. За прошедшие месяцы 2019 года отечественным автосалонам удалось продать около 8,8 тысяч машин, что на 12%, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Это позволяет говорить о том, что фирменные модели Toyota составляют 5,8% от рыночной доли в РФ. Наиболее популярным оказался бизнес-седан Camry, владельцами которого стали 2868 клиентов. За ним сразу же идет RAV4, который теперь получил обновленную версию.Еще с 30 октября Toyota RAV4 в модернизированной комплектации начали продавать в России. Производство кроссоверов, пользующихся спросом среди автолюбителей России, наладили на заводе в Санкт-Петербурге. Сейчас за покупку базового предложения "Стандарт" автопроизводитель просит около 1,7 млн рублей, а вот премиум-сборка "Престиж Safety" обойдется покупателю в 2,6 млн рублей. В первом варианте, водителям предлагается мотор на 2,0 л и 8-диапазонная автоматическая КПП.