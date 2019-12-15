Звезде "Дом-2" Алисе Литинской изуродовали лицо во время увеличения губ





На прошлой неделе Алиса Литинская поддалась влиянию нового тренда и сделала себе "дьявольские губы". Девушка рассказала, что после у нее жутко начало чесаться все лицо, и она не могла наносить макияж, а поэтому обратилась за помощью к медикам. Врачи отметили, что это аллергия на тот препарат, который ей ввели, и выписали необходимое лечение. Алиса подчеркнула, она следовала все рекомендациям и надеялась, что все прошло, но когда сделала макияж, то оно вновь начало чесаться.Теперь Алиса Литинская признается, что жалеет о сделанных губах, ведь проблем у нее прибавилось. Она и ранее колола себе губы, но подобного никогда не было.В итоге Алиса Литинская расплакалась и решила сама попробовать определить, на что у нее аллергия. Она нанесла себе на руку тональный крем, гиалуроновую кислоту, мазь, содержащую анестезирующее вещество, но реакция никакая так и не проявилась. Алиса Литинская надеется, что ее проблема сама все-таки как-то пройдет.