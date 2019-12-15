Компания Jeep готовится к выпуску "детского" кроссовера в 2022 году





, - сообщил Марко Пигоцци.Специалист добавил, что авто получит электрический силовой агрегат в случае реализации предлагаемого слияния Fiat Chrysler и Peugeot parent PSA Group. Название модели остаётся неизвестным. Вероятно, новинка станет конкурировать с авто Suzuki Jimny, который станет преемником Samurai, реализованным за границей США.В соответствии с докладом, авто примерно на треть метра короче модели Renegade. При этом на 50 см длиннее Willys MB. В 2016-м компания Jeep презентовала концепт с названием The Shortcut, который представлял собой уменьшенную версию Wrangler. Пигоцци не сказал, где будет производиться новая модель, и на каких именно рынках она станет продаваться.