Компания Jeep готовится к выпуску "детского" кроссовера в 2022 году
В США компания Jeep готовится выпустить "детский" кроссовер в 2022 году. Новинка будет иметь длину примерно 3,9 метра.
«Авто можно будет использовать как крутой джип, однако он также был создан ради ежедневного использования», - сообщил Марко Пигоцци.
Специалист добавил, что авто получит электрический силовой агрегат в случае реализации предлагаемого слияния Fiat Chrysler и Peugeot parent PSA Group. Название модели остаётся неизвестным. Вероятно, новинка станет конкурировать с авто Suzuki Jimny, который станет преемником Samurai, реализованным за границей США.
В соответствии с докладом, авто примерно на треть метра короче модели Renegade. При этом на 50 см длиннее Willys MB. В 2016-м компания Jeep презентовала концепт с названием The Shortcut, который представлял собой уменьшенную версию Wrangler. Пигоцци не сказал, где будет производиться новая модель, и на каких именно рынках она станет продаваться.
«Авто можно будет использовать как крутой джип, однако он также был создан ради ежедневного использования», - сообщил Марко Пигоцци.
Специалист добавил, что авто получит электрический силовой агрегат в случае реализации предлагаемого слияния Fiat Chrysler и Peugeot parent PSA Group. Название модели остаётся неизвестным. Вероятно, новинка станет конкурировать с авто Suzuki Jimny, который станет преемником Samurai, реализованным за границей США.
В соответствии с докладом, авто примерно на треть метра короче модели Renegade. При этом на 50 см длиннее Willys MB. В 2016-м компания Jeep презентовала концепт с названием The Shortcut, который представлял собой уменьшенную версию Wrangler. Пигоцци не сказал, где будет производиться новая модель, и на каких именно рынках она станет продаваться.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:21