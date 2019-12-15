Сын Любови Полищук Алексей Макаров после разрыва с гражданской женой перестал помогать дочери

«У нас были определенные договоренности в отношении дочери, когда мы расставались. Он, скажем так, отвечал за обеспечение жизни Вари. Когда дочь пошла в школу, мы вместе решали, где она будет учиться. Он также арендовал мне квартиру, чтобы Варя училась возле его дома в хорошей школе. Но потом он неожиданно пропал. Ничего такого между нами не произошло, он просто пропал с радаров», - приводит слова Богатыревой портал «Телепрограмма».Как рассказала гражданская жена актера, у него довольно непростой характер. Говорят об этом, по данным портала, и соседи Алексея Макарова.«Он не видит дочь с весны и перестал выплачивать алименты. Варя первое время плакала, но сейчас уже успокоилась. Она ведь знает, что где-то он точно есть, просто работает. Но дочку он очень давно не видел», - добавила Виктория Богатырева.