Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка была замечена возле ЗАГСа





Уже больше года прошло с тех пор, как Александр Цекало и Виктория Галушка расстались. Поклонники до сих пор не верят в то, что такой крепкий брак разрушился, хотя молва о проблемах в паре ходила уже давно. У Цекало быстро получилось найти новую любовь, а вот его бывшая жена не желала раскрывать подробности личной жизни. Она предпочитает не давать интервью, не появляется на публике и не публикует фотографии. Однако недавно на личной странице в Instagram её сестры, Веры Брежневой, появилось фото, которое вызывало массу споров среди подписчиков.На нем можно увидеть сестру популярной исполнительницы, которая обнимает молодого человека, однако лицо его рассмотреть сложно, оно закрыто смайлом. Снимок сделан на фоне ЗАГСа. Поклонники сразу решили, что Виктория Галушка нашла новую любовь и теперь находится на этапе приготовлений к тому, чтобы связать себя узами брака с таинственным избранником. Пока Вера Брежнева и Виктория Галушка отказываются от комментариев, поэтому фолловеры уже второй день строят свои догадки.