У звезды "Дом-2" Алены Водонаевой было две внематочные беременности
У бывшей участницы "Дом-2" Алены Водонаевой было две внематочные беременности. Об этих периодах модель всегда говорит, как о самых тяжелых в жизни.
Алена Водонаева никогда не делала тайну из того, что ее сын Богдан ей достался очень нелегко. Пока все-таки получилось со своим первым супругом стать родителями, прошло несколько лет с момента заключения брака. А вот о том, что до Богдана у нее еще вполне могли быть дети, она рассказала совсем недавно.
Все свои неудачные попытки стать мамой Алена Водонаева называет настоящим испытанием. Так, первая внематочная беременность с ней случилась еще, когда она работала в проекте "Дом-2". После второй такой неудачи она и вовсе думала, что не быть ей матерью.
По словам Алены, ее преследовало в тот момент чувство неполноценности. На данный момент Алена Водонаева даже не говорит о том, что желала бы родить еще одного малыша, хотя пока у нее и мужа нет. Однако совсем недавно она отмечала, ей хотелось бы взять ребенка из детского дома.
Алена Водонаева никогда не делала тайну из того, что ее сын Богдан ей достался очень нелегко. Пока все-таки получилось со своим первым супругом стать родителями, прошло несколько лет с момента заключения брака. А вот о том, что до Богдана у нее еще вполне могли быть дети, она рассказала совсем недавно.
Все свои неудачные попытки стать мамой Алена Водонаева называет настоящим испытанием. Так, первая внематочная беременность с ней случилась еще, когда она работала в проекте "Дом-2". После второй такой неудачи она и вовсе думала, что не быть ей матерью.
По словам Алены, ее преследовало в тот момент чувство неполноценности. На данный момент Алена Водонаева даже не говорит о том, что желала бы родить еще одного малыша, хотя пока у нее и мужа нет. Однако совсем недавно она отмечала, ей хотелось бы взять ребенка из детского дома.