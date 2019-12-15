У звезды "Дом-2" Алены Водонаевой было две внематочные беременности





Алена Водонаева никогда не делала тайну из того, что ее сын Богдан ей достался очень нелегко. Пока все-таки получилось со своим первым супругом стать родителями, прошло несколько лет с момента заключения брака. А вот о том, что до Богдана у нее еще вполне могли быть дети, она рассказала совсем недавно.Все свои неудачные попытки стать мамой Алена Водонаева называет настоящим испытанием. Так, первая внематочная беременность с ней случилась еще, когда она работала в проекте "Дом-2". После второй такой неудачи она и вовсе думала, что не быть ей матерью.По словам Алены, ее преследовало в тот момент чувство неполноценности. На данный момент Алена Водонаева даже не говорит о том, что желала бы родить еще одного малыша, хотя пока у нее и мужа нет. Однако совсем недавно она отмечала, ей хотелось бы взять ребенка из детского дома.