Ксения Собчак появилась в серьгах с изображением лика Иисуса Христа





Опубликовав данное фото на своей официальной страничке в Instagram, теледива оставила комментарий: «Воскресно – имперское». Практически мгновенно данный снимок вызвал широкий резонанс среди подписчиков аккаунта звезды. Некоторые пользователи с юмором отреагировали на её новый имидж, назвав Ксению «прЫнцессой», «королевной» и даже «шальной императрицей».Однако большая часть интернет-сообщества с открытым негативом восприняла подобный образ, заявив, что надевать подобное можно только с молитвой на устах, а не как Собчак, отлично владеющая русским матом. Кто-то отметил отсутствие у звезды вкуса и чувства стиля. Некоторые пользователи написали, что Ксения оскорбляет чувства верующих и пиарится на религии. Среди комментариев много и таких, в которых пользователи в открытую оскорбляют телеведущую, сравнивая её со многими животными.