Яна Рудковская пожаловалась на дискриминацию из-за своего возраста

Во время одного из реалии-шоу Рудковская сообщила, что сталкивается с проблемами дискриминации по причине своего возраста. В соответствии со словами продюсера, это становится довольно распространённым явлением в современности, что она выяснила на своём опыте. Рудковская отметила, в её возрасте сложно надеть короткую юбку либо открытый купальник, поскольку многие встречают это негативными комментариями., - сообщила Яна Рудковская.Продюсер постоянно говорит о собственных проблемах во время реалити-шоу. Знаменитость изначально называла новый проект социально значимым развитием, поскольку подобные трудности появляются у многих других женщин. При этом Рудковская поговорила о суррогатном материнстве, которое сегодня часто отторгается обществом.