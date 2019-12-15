Яна Рудковская пожаловалась на дискриминацию из-за своего возраста
Яна Рудковская пожаловалась поклонникам на дискриминацию по причине собственного возраста. В ноябре началось реалити-шоу под названием «ЯнаСупер», во время которого зрители могут оценить решение проблем в семье продюсера и её супруга Евгения Плющенко.
Во время одного из реалии-шоу Рудковская сообщила, что сталкивается с проблемами дискриминации по причине своего возраста. В соответствии со словами продюсера, это становится довольно распространённым явлением в современности, что она выяснила на своём опыте. Рудковская отметила, в её возрасте сложно надеть короткую юбку либо открытый купальник, поскольку многие встречают это негативными комментариями.
«Когда женщинам больше 40 лет, начинают писать комментарии вроде: “Ты бабка, тётка. Зачем надела купальник, платье и короткую юбку?”», - сообщила Яна Рудковская.
Продюсер постоянно говорит о собственных проблемах во время реалити-шоу. Знаменитость изначально называла новый проект социально значимым развитием, поскольку подобные трудности появляются у многих других женщин. При этом Рудковская поговорила о суррогатном материнстве, которое сегодня часто отторгается обществом.
Во время одного из реалии-шоу Рудковская сообщила, что сталкивается с проблемами дискриминации по причине своего возраста. В соответствии со словами продюсера, это становится довольно распространённым явлением в современности, что она выяснила на своём опыте. Рудковская отметила, в её возрасте сложно надеть короткую юбку либо открытый купальник, поскольку многие встречают это негативными комментариями.
«Когда женщинам больше 40 лет, начинают писать комментарии вроде: “Ты бабка, тётка. Зачем надела купальник, платье и короткую юбку?”», - сообщила Яна Рудковская.
Продюсер постоянно говорит о собственных проблемах во время реалити-шоу. Знаменитость изначально называла новый проект социально значимым развитием, поскольку подобные трудности появляются у многих других женщин. При этом Рудковская поговорила о суррогатном материнстве, которое сегодня часто отторгается обществом.