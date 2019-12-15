Таисия Повалий рассказала, как отметила 55-летний юбилей

10 декабря Таисию Повалий завалили поздравлениями и цветами в честь 55-го дня рождения. Она приняла наилучшие пожелания от многих звезд российского шоу-бизнеса, включая Аниту Цой, Жасмин, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Игоря Крутого, Анны Семенович. Певица также опубликовала фотографию в соцсети Instagram, где рассказала о пятидневном праздновании. По словам исполнительницы, ей "немного грустно" из-за плотного новогоднего графика и работы над будущим альбомом.Несмотря на это, знаменитость старается не унывать и особенно благодарит бывшего мужа Аллы Пугачевой "за все, что он сделал в её жизни". Кроме того, она еще никогда не была столь эмоционально близкой с родственниками, друзьями и поклонниками. Семейное счастье сейчас особенно актуально для певицы, поскольку у неё недавно родился внук, которого воспитывает ее сын от первого брака.Напоминаем, что фанаты имели возможность оценить новый документальный фильм "Таисия Повалий. Сегодня и Навсегда!", который транслировался на телеканале "Интер".