Новая участница "Дом-2" Алеся Семеренко просит за проведенную с ней ночь 500 тысяч рублей





Известно, что к 24 годам Алеся Семеренко добилась достаточно много, и обычно о своих достижениях она говорит с гордостью. Так как, в их числе - победа в конкурсе Мисс-Москва, а также сотрудничество с различными европейскими модельными агентствами.Однако все не так уж и хорошо у Алеси Семеренко, как кажется на первый взгляд. Возможно, поэтому она вынуждена зарабатывать себе на жизнь дополнительно с помощью эскорта. За одну ночь, проведенную с Алесей Семеренко, по данным, которые появились в Сети, придется заплатить полмиллиона рублей.Но сама Алеся Семеренко подобные слухи о себе опровергает и говорит, что никогда не собирается опускаться до того, чтобы зарабатывать эскортом. По ее словам, у нее были влиятельные и состоятельные поклонники, которые делали ей хорошие подарки. На "Дом-2" Алеся Семеренко пришла к Федору Стрелкову.