Ученые ускорят передачу данных через интернет с помощью света





Как заметили специалисты, долгосрочное взаимодействие в топологических фотонных материалах искусственного происхождения в целом приводят к изменению в поведении световых волн, вынуждая их концентрироваться в ограниченном пространстве. В результате, через контроль степени таких взаимодействий в будущем можно будет осуществлять своего рода «переключения» между оптическими волнами протяженного и захваченного характера.«Новая методика улавливания световых волн позволяет создать принципиально новые типы оптических резонаторов, способных оказать заметное влияние на устройства массового ежедневного потребления. Речь о роутерах, антеннах смартфонов, оптических чипов, оптической электронике – все это используется сегодня для обеспечения передачи данных через интернет», - утверждают авторы этого исследования. По их словам, новый метод поможет увеличить скорости в несколько раз.