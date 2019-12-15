Ученые смогли синтезировать стойкую полимерную пряжу, похожую на шелк паука
Широко известно, что шелк паука является одним из самых крепких органических волокон. Ученые смогли синтезировать стойкую полимерную пряжу, которая подобна на продукт жизнедеятельности членистоногого.
Натуральный паучий шелк называют волокном, обладающим высокой прочностью и устойчивостью к деформации. Например, он гораздо менее плотный, чем сталь, но его удельный вес примерно в пять раз превышает такой же вес металла. Создание синтетических материалов, имеющих сходные механические свойства, ранее было сложной задачей. Теперь исследователи представили синтетическую полимерную пряжу, которая приближается к характеристикам шелка паука.
Немецкие ученые из Университет Байройта сообщают, что конструкция из одинаково прочных и жестких полимерных волокон полезна в самых разных областях, включая биомедицину, космическую технику и текстильную промышленность. Команда разработала новый процесс изготовления, который учитывает предыдущие ограничения для производства высокопрочных материалов. Они смогли спрясти электрическим способом полиакрилонитрильные и метилакрилатные нити, которые растягивались под воздействием тепла и медленно остывали под натяжением. Это позволило добиться структуры, почти неотличимой от паутины. Следующим заданием технологов станет синтез карбоновых материалов с подобной технологией.
Натуральный паучий шелк называют волокном, обладающим высокой прочностью и устойчивостью к деформации. Например, он гораздо менее плотный, чем сталь, но его удельный вес примерно в пять раз превышает такой же вес металла. Создание синтетических материалов, имеющих сходные механические свойства, ранее было сложной задачей. Теперь исследователи представили синтетическую полимерную пряжу, которая приближается к характеристикам шелка паука.
Немецкие ученые из Университет Байройта сообщают, что конструкция из одинаково прочных и жестких полимерных волокон полезна в самых разных областях, включая биомедицину, космическую технику и текстильную промышленность. Команда разработала новый процесс изготовления, который учитывает предыдущие ограничения для производства высокопрочных материалов. Они смогли спрясти электрическим способом полиакрилонитрильные и метилакрилатные нити, которые растягивались под воздействием тепла и медленно остывали под натяжением. Это позволило добиться структуры, почти неотличимой от паутины. Следующим заданием технологов станет синтез карбоновых материалов с подобной технологией.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:37