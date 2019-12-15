Ученые смогли синтезировать стойкую полимерную пряжу, похожую на шелк паука





Натуральный паучий шелк называют волокном, обладающим высокой прочностью и устойчивостью к деформации. Например, он гораздо менее плотный, чем сталь, но его удельный вес примерно в пять раз превышает такой же вес металла. Создание синтетических материалов, имеющих сходные механические свойства, ранее было сложной задачей. Теперь исследователи представили синтетическую полимерную пряжу, которая приближается к характеристикам шелка паука.Немецкие ученые из Университет Байройта сообщают, что конструкция из одинаково прочных и жестких полимерных волокон полезна в самых разных областях, включая биомедицину, космическую технику и текстильную промышленность. Команда разработала новый процесс изготовления, который учитывает предыдущие ограничения для производства высокопрочных материалов. Они смогли спрясти электрическим способом полиакрилонитрильные и метилакрилатные нити, которые растягивались под воздействием тепла и медленно остывали под натяжением. Это позволило добиться структуры, почти неотличимой от паутины. Следующим заданием технологов станет синтез карбоновых материалов с подобной технологией.