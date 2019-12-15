Никита Малинин спел дуэтом с 19-летней сестрой Устиньей

Во время одного из интервью Эмма Малинина сообщила, что её пасынок после рождения сестры Устинью стал заботиться о ней. В соответствии со словами дочери Александра Малинина, она сильно привязана к старшему брату, а также разделяет общее увлечение музыкой. В юности он участвовал в песенном конкурсе «Фабрика звезд», а теперь дал возможность сестре показать свой талант, спев с ней дуэтом.В недавнем интервью Устинья рассказала, что никогда не испытывала ни в чем нужды, так как родители обеспечили будущее детей. В соответствии со словами наследницы звезды, она понимала стоимость имеющихся у неё вещей. Невзирая на присутствие дорогостоящих игрушек и возможностей, радоваться легкой жизни дочь Александра Малинина не привыкла. Она намерена получить одобрение родителей благодаря длительной учебе. Устинья призналась, что осознаёт, как много работают её отец и мать.