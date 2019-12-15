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«Его отравили»: Участники «Битвы экстрасенсов» разбирались в причинах смерти рэпера Децла

В недавнем выпуске популярного шоу «Битва экстрасенсов» участникам предложили выполнить задание, связанное с установлением причин смерти известного рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл и Le Truk. Напомним, артист скончался после одного из своих концертов в феврале текущего года из-за сердечного приступа. Однако экстрасенсы считают, его отравили.
«Его отравили»: Участники «Битвы экстрасенсов» разбирались в причинах смерти рэпера Децла

Среди поклонников творчества Толмацкого до сих пор самой популярной остается версия о том, что артист был убит. Поддерживают ее и некоторые друзья исполнителя. Поэтому приятель Децла, рэпер Роберт Елизарьев принял решение обратиться за помощью к участникам шоу «Битва экстрасенсов», которые взялись разобраться в тайне смерти музыканта в столь раннем возрасте. Так, медиум Ирина Игнатенко сразу же подтвердила версию об убийстве, отметив, что смерть музыканта носила насильственный характер. Она при этом подчеркнула, что душа артиста все еще находится на земле. «Его отравили. Мне являются образы, о которых я не буду говорить перед камерой», - добавила она.

Свою версию на этот счет высказал и еще один участник шоу Дмитрий Матеев, который решил отталкиваться от конфликтов артиста с родными и коллегами по сцене, которые преследовали Кирилла Толмацкого незадолго до смерти. По его словам, после трансформации Децла, когда он сменил образ и взял себе новый сценический псевдоним Le Truk, в жизни исполнителя наступил тяжелый период. «Его отравили. Его отравили мысли и взгляды людей. Именно они довели человека», - подчеркнул экстрасенс.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:11

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