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«Научитесь заботиться о себе»: Виктория Лопырева отправилась на Мальдивы после конфликта с Ксенией Собчак

Модель Виктория Лопырева в начале месяца призналась, что стала официальной женой бизнесмена Игоря Булатова, пара расписалась в Грибоедовском дворце бракосочетания. Не смогла остаться в стороне от этого события телеведущая Ксения Собчак, которая раскритиковала посла ЧМ России. Тем не менее, Лопырева после конфликта отправилась на Мальдивы и посоветовала поклонникам заботиться о себе, а не думать о других.
«Научитесь заботиться о себе»: Виктория Лопырева отправилась на Мальдивы после конфликта с Ксенией Собчак

После романтической поездки во Францию и Париж модель Виктория Лопырева показала несколько свадебных снимков и призналась, что недавно она и бизнесмен Игорь Булатов стали официально мужем и женой, а торжество прошло в начале месяца в Грибоедовском дворце в Москве. После этого на странице в Instagram Ксения Собчак, телеведущая и эпатажная светская львица, написала пост, где раскритиковала Лопыреву и отметила, якобы модель в скором времени отправится снова на "рынок невест", ведь у ее мужа закончатся деньги.

Молчать Виктория Лопырева не стала и ответила, что у нее нет уважения к Ксении Собчак, как к человеку, ведь в любой удобный для себя момент светская львица может предать как своих друзей, так родных, не говоря уже о незнакомых людях. Позже модель и вовсе отправилась в компании своего супруга на Мальдивы, откуда показывает красивые снимки на берегу океана.

Под одной из последних фотографий Виктория Лопырева написала: «Научитесь видеть в себе добродетели. Поддерживать, заботиться о себе». Видимо, в райском уголке Земли посол ЧМ по футболу проводит вместе с мужем романтический медовый месяц.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:08

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