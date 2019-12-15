«Научитесь заботиться о себе»: Виктория Лопырева отправилась на Мальдивы после конфликта с Ксенией Собчак

После романтической поездки во Францию и Париж модель Виктория Лопырева показала несколько свадебных снимков и призналась, что недавно она и бизнесмен Игорь Булатов стали официально мужем и женой, а торжество прошло в начале месяца в Грибоедовском дворце в Москве. После этого на странице в Instagram Ксения Собчак, телеведущая и эпатажная светская львица, написала пост, где раскритиковала Лопыреву и отметила, якобы модель в скором времени отправится снова на "рынок невест", ведь у ее мужа закончатся деньги.Молчать Виктория Лопырева не стала и ответила, что у нее нет уважения к Ксении Собчак, как к человеку, ведь в любой удобный для себя момент светская львица может предать как своих друзей, так родных, не говоря уже о незнакомых людях. Позже модель и вовсе отправилась в компании своего супруга на Мальдивы, откуда показывает красивые снимки на берегу океана.Под одной из последних фотографий Виктория Лопырева написала: «Научитесь видеть в себе добродетели. Поддерживать, заботиться о себе». Видимо, в райском уголке Земли посол ЧМ по футболу проводит вместе с мужем романтический медовый месяц.