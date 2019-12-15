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Ученые NASA рассказали об электронах-убийцах в радиационных поясах Земли

Скопления электронов-убийц на внешней орбите Земли способны внести нарушения в работу спутников. Ученые NASA рассказали об опасных частицах в радиационных поясах планеты.

Совместный проект исследователей из Японии, США и России проанализировали данные, полученные с помощью спутника Arase и зонда Ван Аллена. Оба аппарата собрали информацию с радиационных поясов - зон с большим количество частиц, происходящих главным образом от солнечного ветра. Они впоследствии захватываются магнитным полем Земли. Ученые нашли "горячую точку" на орбите планеты, которая может вызвать серьезные аномалии у космической техники. Чтобы лучше понять электроны-убийцы, ученые определили характерные признаки взаимодействия сверхнизкочастотных волн и энергичных частиц.

Ученые знают, что электроны в радиационных поясах Ван Аллена, которые взаимодействуют со сверхнизкочастотными плазменными волнами, ускоряются, достигая скорости света. До сих пор не было ясно, когда и где эти частицы увеличивают скорость. Новые измерения демонстрируют, что область взаимодействия между электронами и волнами ограничена, поскольку электроны-убийцы продолжают путешествовать на восток вокруг магнитосферы Земли. Результаты этого исследования улучшат моделирование и приведут к более точному прогнозированию космической погоды, тем самым повышая безопасность для искусственных спутников.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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