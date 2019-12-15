«О завершении я даже не думаю»: Алина Загитова опровергла слухи об уходе из спорта

«О завершении я даже не думала и как спортсменка, которая добилась всевозможных высот, у меня есть желание всегда пребывать на высшем пьедестале. Поэтому я буду более усердно тренироваться», — рассказала чемпионка.

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что после интервью в программе «Время» на Первом канале ей пришлось столкнуться с пристальным вниманием со стороны поклонников. Многие хотели узнать, правда ли чемпионка решила приостановить выступления на льду. Спортсменка рассказала, что во время пребывания в студии сильно переволновалась и не смогла внятно донести свою позицию до аудитории. Поэтому Алина Загитова решила всё объяснить. Олимпийская чемпионка сообщила, фигурное катание — это для неё самое главное на данный момент, а большой спорт — то, из-за чего ей приходится тренироваться ежедневно с 4-х лет.Загитова уверена, её награды, в том числе олимпийское золото и медаль высшей пробы Чемпионата мира, не являются случайными наградами. Фигуристка смогла развеять слухи о том, что отказывается тренироваться и покидает большой спорт.