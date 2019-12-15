Экс-участницу проекта "Дом-2" Сашу Артемову раскритиковали за нелепый макияж

Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова не скрывает, она часто оставляет ребенка с мамой, пока уделяет время себе и посещает вместе с мужем светские мероприятия. При этом звезда реалити-шоу не раз критиковала молодых мамочек, которые перестают из-за заботы о малышах заботиться о себе и своем внешнем виде.Не так давно, тем не менее, экс-участница "Дома-2" Саша Артемова стала и сама объектом насмешек в Сети. Молодая мамочка показала нелепый, по мнению поклонников, макияж. Глаза брюнетка накрасила тенями фиолетового цвета, дополнив макияж прозрачным блеском для губ и накладными ресницами. В итоге фанаты сравнили звезду реалити-шоу с дешевой куклой и посоветовали ей больше не делать подобного мэйка.